Бишкекчане митингуют против ПДП

Горожане вышли на митинг с требованием отменить План детальной планировки города.

«Мы сегодня вышли за отмену ПДП. Этот документ является стратегией развития города. Но фактически направлен на уничтожение столицы. Чиновники планируют увеличить население в три раза, разрешив строительство высотных зданий за счет сноса частных домов и дворов», — рассказал горожанин Сергей Ким.

Отметим, что прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.