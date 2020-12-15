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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Бишкекчане митингуют против ПДП

Горожане вышли на митинг с требованием отменить План детальной планировки города.

«Мы сегодня вышли за отмену ПДП. Этот документ является стратегией развития города. Но фактически направлен на уничтожение столицы. Чиновники планируют увеличить население в три раза, разрешив строительство высотных зданий за счет сноса частных домов и дворов», — рассказал горожанин Сергей Ким.

Отметим, что прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176681/
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