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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в счет погашения ущерба

Экс-замглавы Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов продолжает перечислять средства в счет погашения ущерба по своему уголовному делу. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве финансов.

По данным на 8 декабря, Райымбек Матраимов перевел 773 миллиона 412 тысяч сомов. За последнюю неделю на счет поступило 127 миллионов 112 тысяч, тогда как в октябре-ноябре он перевел 646,3 миллиона сомов.

Всего же на депозитный счет, куда поступают средства на поддержку бюджета за 2020 год (в рамках мероприятий по экономической амнистии и легализации денежных средств), зачислено 872 миллиона 138 тысяч сомов.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175959/
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