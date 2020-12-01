Коррупция на таможне. Райымбек Матраимов перечислил треть от выявленного ущерба

По итогам ноября экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов перечислил только 32 процента от установленной ГКНБ суммы ущерба.

Как сообщили 24.kg в Министерстве финансов, на 30 ноября он перевел 646,3 миллиона сомов. Ранее заявлялось, что он перевел 661,2 миллиона. Однако в ведомстве после уточнения сведений сказали, что поступления ниже.

Всего же на депозитный счет, куда поступают средства на поддержку бюджета за 2020 год (в рамках мероприятий по экономической амнистии и легализации денежных средств), зачислено 668,2 миллиона сомов. От правоохранительных органов поступило 661,2 миллиона, еще 7 миллионов — добровольные денежные средства физических лиц.

Когда экс-чиновник перечислит оставшиеся 1 миллиард 353,7 миллиона сомов, ни в Минфине, ни в ГКНБ ответить не смогли.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.