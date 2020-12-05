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Общество
Сюжет: COVID-19

Залечились до смерти. В Джалал-Абаде из девяти пациентов умерли восемь

На начальной стадии ковидные пациенты зачастую буквально «залечиваются» до смерти антибиотиками и гормонами не из протокола. Об этом в Twitter написала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, из джалал-абадской частной клиники в государственную территориальную больницу перевели девять пациентов, восемь из которых умерли.

Сурабалдиева дала поручение прокуратуре разобраться. «Это скандал», — считает вице-премьер.

«Делегирование полномочий регионам — решение, которое дает больше власти, но и заставляет брать ответственность за происходящее на их участках. Часто жалобы, что родня просит проколоть, дать какие-нибудь сильные антибиотики. А ведь организму тоже нужно время бороться с ковидом», — отметила Эльвира Сурабалдиева.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 290 человек. Всего выявили более 74 тысяч случаев заражения COVID-19 и пневмонией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175689/
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