В Кыргызстане за сутки выявили еще 401 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 99 случаев, Оше —20, Чуйской области — 133, Ошской — 22, Таласской —15 , Нарынской — 2, Иссык-Кульской —45 , Джалал-Абадской — 39, Баткенской — 26.

С марта в республике зарегистрировали 74 тысяч 774 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.