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Общество
Сюжет: Радиочастотный скандал

Продажа радиочастот. Еще двум обвиняемым изменили меру пресечения

Обвиняемому по делу о незаконной продаже радиочастот учредителю ОсОО «Ала-ТВ» Артуру Халдарову изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Артур Халдаров подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. Решением суда его отпустили под домашний арест.

«Известно, что суд изменил меру пресечения замглавы Госкомитета информационных технологий и связи Максату Джылышбаеву. Он также пошел на сделку со следствием и подписал соглашение о сотрудничестве. Под стражей остаются директор по стратегии и развитию компании Ala-TV Дмитрий Ветлугин, экс-руководитель аппарата кабмина Самат Кылжыев и один из двух задержанных сотрудников ГКНБ», — сообщили редакции.

Отметим, что ранее на сделку со следствием пошли экс-директор Госагентства связи Наталья Черногубова и сотрудник ГКНБ. Их отпустили под домашний арест.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175511/
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