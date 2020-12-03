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Общество
Сюжет: Радиочастотный скандал

Продажа радиочастот. Наталье Черногубовой изменили меру пресечения

Экс-директора Госагентства связи Наталью Черногубову отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. 

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Известно, что Наталья Черногубова подписала соглашение о сотрудничестве со следствием.

Напомним, что межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела была задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В рамках дела задержали сотрудников ГКНБ, а также двух руководителей компании Ala-TV Дмитрия Ветлугина и замглавы ГКИТиС Максата Джылышбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175399/
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