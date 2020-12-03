Минобразования не поддерживает предложение о переносе даты зимних каникул

Министерство образования и науки не поддерживает инициативу об увеличении каникулярного времени. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, образовательный процесс даже в дистанционном формате осуществляется согласно базисному учебному плану, по учебным программам, на освоение которых заложено определенное количество часов.

«Данные учебные часы не могут быть убраны из учебного процесса. Поэтому министерство не поддерживает данную инициативу», — отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне депутат БГК Валентина Лисниченко предложила рассмотреть вопрос, чтобы зимние каникулы сделать с 14 декабря, а с 18 января возобновить учебу в офлайн-режиме.

Согласно предварительному графику школьных каникул, зимой ученики будут отдыхать с 30 декабря по 11 января.