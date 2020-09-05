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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Предварительный график каникул составили в Министерстве образования

В Министерстве образования и науки проинформировали о предварительно составленном графике школьных каникул на 2020/2021 учебный год.

В ведомстве уточнили, что возможны незначительные корректировки.

Предварительный график школьных каникул:

  • осенние — со 2 по 9 ноября;
  • зимние — с 30 декабря по 11 января;
  • весенние — с 22 по 30 марта;
  • летние — с 25 мая по 31 августа.

Чиновники не исключают, что ученикам первых классов будут предоставлены дополнительные каникулы в третьей четверти.

Напомним, что в связи с угрозой продолжения распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане очередной учебный год начался в дистанционном режиме для большинства школьников. В учебные заведения ходят только первоклассники. Остальные учатся в режиме онлайн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164238/
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