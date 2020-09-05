Предварительный график каникул составили в Министерстве образования

В Министерстве образования и науки проинформировали о предварительно составленном графике школьных каникул на 2020/2021 учебный год.

В ведомстве уточнили, что возможны незначительные корректировки.

Предварительный график школьных каникул:

осенние — со 2 по 9 ноября;

зимние — с 30 декабря по 11 января;

весенние — с 22 по 30 марта;

летние — с 25 мая по 31 августа.

Чиновники не исключают, что ученикам первых классов будут предоставлены дополнительные каникулы в третьей четверти.

Напомним, что в связи с угрозой продолжения распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане очередной учебный год начался в дистанционном режиме для большинства школьников. В учебные заведения ходят только первоклассники. Остальные учатся в режиме онлайн.