В БГК предложили объявить зимние каникулы в школах с 14 декабря

На очередной сессии Бишкекского городского кенеша депутаты подняли вопрос возвращения детей в школы и детсады.

Депутат Валентина Лисниченко предложила рассмотреть вопрос, чтобы зимние каникулы сделать с 14 декабря до 17 января. «Это даст возможность и родителям, и детям, и педагогам отдохнуть от онлайн-обучения, а школам подготовиться к возврату к традиционной форме обучения», — отметила она.

Валентина Лисниченко добавила, что если такое решение будет одобрено, то можно на эту неделю потом в мае продлить учебный год. «Это будет резонно. Родители очень устали, и, к сожалению, участились случаи суицида среди детей, и это не может нас не волновать», — отметила она.

И. о. мэра Балбак Тулобаев ответил, что решение по каникулам принимает Минобразования. «Можно обратиться к ним, я обсужу этот вопрос с министром, в республиканском штабе», — отметил он.