Убийство Улана Салянова. Адвокат обвиняемого просит применить амнистию

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

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Адвокат обвиняемого Эрмека Осмонкулова просил применить в отношении его подзащитного амнистию. По словам юриста, статья «Побег из места лишения свободы» была неправильно применена следствием.

Кроме того, адвокат заявил, что суд должен переквалифицировать обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Защита утверждает, что Эрмек Осмонкулов один совершил преступление.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в столицу в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.