Электронные дневники. Когда жалко 20 сомов в месяц

В Кыргызстане завершается второй год цифровизации, а в школах до сих пор не могут полноценно запустить электронные дневники. Почему буксует проект и кто его тормозит, разбиралось 24.kg.

Сомнительная принудиловка

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В редакцию обратилась мать ученика бишкекской школы № 18, которая поинтересовалась, на каком основании всех обязывают подключаться к дневнику «ЭлМектеп» на платной основе. «В России, к примеру, такая услуга бесплатная, — сказала она. — На всем деньги делают. Уже не знают, как с родителей еще выжать. Многие знакомые говорят, что оценки в онлайн-системе фальсифицируют, задания меняют без предупреждения. Стоит ли подключаться к такой услуге?»

В другой столичной школе доступ к приложению «ЭлМектеп» родители получили в середине октября. «То есть больше месяца было неизвестно, как учился ребенок. Даже когда дневник появился, оценки выставлялись не сразу, — рассказали они. — Причем сначала стояли одни отметки, а за четверть вышли другие. Часть оценок даже не внесли. Откуда-то в сентябре появилась двойка. Ребенок уже и не помнит за что. В чем тогда, вообще, смысл такого продукта?»

Мать третьеклассницы Виктория недоумевает, почему должна платить дважды. «В начале года мы заплатили разработчику за обслуживание системы 270 сомов, потом нам сказали удалить старое приложение и уставить новое, оно вроде бесплатное, но без оплаты сотовому оператору не работает. Хотя я и так за связь плачу, за интернет. Оценки ставят не все учителя. Особого смысла использования дневника не вижу. Сумма кажется небольшой — 20 сомов в месяц, но в масштабах целой страны выходит немало. Снова на родителях пытаются нажиться», — посетовала бишкекчанка.

Пилот за пилотом

Итоги чиновников не удовлетворили.

В 2019-м Минобразования запускало пилотный проект по внедрению электронных дневников в школах, в котором участвовало несколько компаний.

«Мы убедились, что ни одна из фирм не может работать по всей республике, — заявил 24.kg завсектором информационного обеспечения Минобразования Расул Маматов. — На тот момент ни у одной не было достаточно ресурсов, их программное обеспечение не могло охватить все учебные заведения. Неготовой оказалась инфраструктура и самих школ (нет планшетов, компьютеров), и населенных пунктов (нет интернета)».

В 2020 году по инициативе МОиН ГП «Соцсервис» при Госкомитете информационных технологий и связи разработало единую систему для школ. Все услуги в «Санарип мектеп» будут бесплатны, обещают в ведомстве. На сегодня ГП «Соцсервис» внедрило систему примерно в 30 из 300 пилотных школ.

Всего же общеобразовательных учреждений по стране более 2,2 тысячи. Когда очередь дойдет до каждого из них?

Сейчас электронные дневники в некоторых школах внедряют частные компании при условии соблюдения нескольких требований — информационная безопасность, отсутствие жалоб и принудительного сбора средств.

Минобразования не выдает им разрешение. Школы и родители на свой выбор заключают договор. Естественно, частники работают не бесплатно. Расул Маматов

При желании от услуги, по его словам, можно отказаться.

Кому достанется прибыль?

В соцсетях гуляет обращение (без подписей и фамилий) на имя министра образования и науки, авторы которого подсчитали возможную сумму сборов от электронных дневников. Из расчета примерно 1,2 миллиона учащихся при стоимости 20 сомов в месяц за учебный год набегает 216 миллионов сомов. Кто получит немалые деньги?

Директор компании «ЭлМектеп» Азамат Жакыпов, услышав эту сумму, рассмеялся. Он уверен: столько денег не поступит. «Раньше мы напрямую работали с родителями, в год это стоило действительно 270 сомов, потом сбор отменили, сейчас работаем напрямую с сотовыми операторами. Они управляют подключением и отключением абонентов от нашей системы. К подключению никого не принуждают. Сборов внутри школы нет, как и прямой связи между нами и родителями. Сотовые операторы тоже принудительно снимать деньги с баланса не могут», — сказал он.

Условно, конечно, такие деньги могли бы собираться. Но по факту в отдельных учебных заведениях мы подключаем всего 10-30 человек, когда обучается больше тысячи. Азамат Жакыпов

Огромная часть заработка уходит, по его словам, на техническое оснащение самих школ. «В прошлом году мы поставили в регионы около 500 компьютеров, в 300 учебных кабинетах провели интернет. Для самих учителей приложение бесплатное», — подчеркнул глава компании.

Ни один частник в убыток себе работать не будет. Должна быть хоть какая-то выгода. «Разумеется, мы не говорим, что наша организация благотворительная. Она коммерческая и была нацелена в конечном итоге получить хоть какую-то прибыль. Но сегодня о прибыли мы молчим. Вместе со спонсорами и партнерами работаем над улучшением технической стороны. Все кричат о цифровизации, а условий для ее реализации в школах элементарно нет», — пояснил Азамат Жакыпов.

В настоящее время «ЭлМектеп» охватывает чуть более чем 700 общеобразовательных учреждений по республике.

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Азамат Жакыпов признает недостатки. «Первый месяц были проблемы с расписанием, которое менялось буквально каждый день. Было непонятно, как работать. Второй месяц ушел на обучение педагогов. Выставление оценок и запись домашней работы мы не контролируем. Обучаем учителей, но они тоже живые люди и только учатся. Нужно отнестись с пониманием», — призвал он.

Учителя также жалуются на двойную работу. Сразу отказаться от бумажной версии невозможно, поэтому приходится дублировать. «Те школы, которые работают с нами не первый год, уже перешли на облегченный вариант. У них нет бумажных дневников и журналов, но в любой момент можно распечатать электронные версии», — сказал директор «ЭлМектеп».

С прицелом на будущее

Молодой учитель физики сельской школы Светлана Круглова довольна электронным журналом. «Многим коллегам тоже нравится, хотя старшему поколению тяжело, но и они осваивают. Районо требует вести еще два журнала (временный и красный). Поэтому на оперативное выставление электронных оценок физически не хватает времени. Плюс дети на дистанционке сдают работы не все сразу, приходится ждать. И предложение ограничить нас по времени просто нереальное», — считает она.

«Есть проблема с техническим оснащением школы. Кроме того, родители не хотят подключаться к платной системе. Но я думаю, 20 сомов — это не так уж и дорого. Тем более если в семье несколько детей, то вся информация предоставляется в одном «личном кабинете», не нужно платить дважды или трижды», — отметила педагог.

Бывает, операторы обманывают. Одна родительница заплатила за подключение к тарифу, деньги с нее сняли, а доступ к приложению не открыли. Мы пытались разбираться, но так и не смогли. Светлана Круглова

Она помогает коллегам освоить электронные журналы. «Многие жалуются — не могу, не умею. Я призываю не показывать свои капризы. У нас год цифровых технологий, рано или поздно бумажные журналы отменят», — уверена педагог.

В Минобразования обещают внедрить бесплатные электронные дневники. Получится ли? Представители компаний, проработавшие на этом рынке несколько лет, сомневаются. «Нужны техническое обеспечение, кол-центры, обучение учителей, улучшение IT-решений. Откуда будут средства на это? Кто этим всем будет заниматься? Бесплатная система никогда никем не ценится», — уверены они.