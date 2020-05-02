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Общество

В Кыргызстане электронный дневник школьников дополнили новыми опциями

Электронный дневник «Кундолук» дополнили опциями для дистанционного обучения школьников. Об этом сообщил Госкомитет информационных технологий и связи.

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По его данным, ресурс дополнился возможностью пользоваться электронными журналами, дневниками и расписанием.

«Автоматизированную систему «Кундолук» разработали для школьников и учителей Кыргызстана для удобства ведения и мониторинга полного цикла процесса дистанционного обучения. Она обеспечивает разгрузку учителей, сохранность базы данных, автоматизированные отчеты для районных и областных центров, индивидуальные отчеты и функции. Система легко интегрируется с другими цифровыми решениями и позволяет накапливать и хранить методическую базу обучения», — отметили в ведомстве.

«Кундолук» обеспечивает объединение всей технической инфраструктуры школы в единую систему. Это данные прихода и ухода из школы, успеваемость и посещаемость учеников, мониторинг и нагрузка учителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151670/
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