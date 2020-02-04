Закончили, едва начав. Как в пилотных школах внедряли электронные дневники

С начала 2019 учебного года 80 пилотных школ по республике участвовали в проекте по внедрению электронных дневников и журналов. Это максимально упростит работу учителей, обещали в Минобразования. Как вышло на самом деле, узнало 24.kg.

В планах одно, на практике — другое

Пилот реализовывали восемь частных компаний. Каждой предоставили по 10 школ. Они самостоятельно решали, как работать образовательным учреждениям. Кто-то предоставил им компьютеры и даже провел за свой счет интернет, а кто-то раздал старые планшеты. Денег с учащихся не взимали.

Изначально планировалось, что проект продлится с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Однако часть школ приступила к нововведениям лишь в конце декабря — начале января 2020-го. А несколько дней назад им объявили о завершении пилота и попросили сдать планшеты.

В некоторых классах не успели выставить в электронный дневник ни одной оценки, поскольку не всех учащихся зарегистрировали.

В рамках пилота, как заверяли чиновники, бумажного дневника для дублирования электронного не будет. Вышло наоборот.

«Для учителей это бешеная нагрузка. Тяжело дублировать оценки и туда и сюда. В результате теряется время на сам урок. Либо коллегам приходилось дополнительно оставаться после работы», — рассказал 24.kg один из учителей.

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Проект, по его словам, был сырым, недоработанным: «То зависла система, то оплату за интернет задержали, то не включался планшет. Техника, кстати, была убитая, на ней уже отработали в Узбекистане. В программу должны были внести темы урока, чтобы учителям оставалось только выбрать ее, но и этого не сделали. Поэтому многие жаловались».

Планшеты выдавала компания Alphabet It Group. Ее представители объяснили сложности нестабильностью расписания: «В Кыргызстане это большая проблема. Всю четверть меняют расписание. В Узбекистане не так. Плюс, в частности в Таласе, очень долго решали вопрос подключения школ к интернету».

По их словам, поэтому некоторые школы практически не успели поучаствовать в проекте. Согласно собственному опросу компании, более 80 процентов учителей остались довольны.

В одной из таласских школ не выдавали планшеты, но сложность возникла из-за того, что компьютеры/ноутбуки не смогли установить в каждый класс. В результате педагогам приходилось оставаться после уроков и заполнять электронные журналы. Директор буквально уговаривал отдельных учителей выполнять эту дополнительную нагрузку.

Как включать компьютер?

Особенно сложно пришлось пенсионерам и тем педагогам, у кого и без того высокая нагрузка. Такая ситуация отмечалась практически повсеместно.

Представитель компании «ИСБ» Азамат Жакыпов признался, что некоторых учителей приходилось обучать компьютерной грамотности буквально с нуля, начиная с того, как включить компьютер. Для них подготовили бумажные и видеоинструкции.

«ИСБ» установила в 10 пилотных школах в Оше 250 стационарных компьютеров, в семи — пришлось проводить интернет.

«У нас был опыт в прошлом по Бишкеку и Чуйской области, поэтому есть сопровождающая команда, тренеры, работающие в школах. Провели ознакомительные беседы с тысячами родителей, поэтому пилот прошел довольно удачно. Ни одна из десяти школ не стала расторгать с нами договор. В принципе у всех компаний был одинаковый продукт. Вопрос только в обслуживании», — пояснил Азамат Жакыпов.

«Дальнейшая прелесть программы в том, что дети на самом деле освобождаются от бумажного дневника, а учителя от журналов. Их можно просто распечатать в случае необходимости для отчета», — добавил он.

Стоит такое новшество для родителей учащихся примерно 30 сомов в месяц, или всего 270 сомов за учебный год.

Вроде не много, но и такую сумму готовы платить не все.

Плюсы тоже есть

«Мы решили продолжить проект. Родители согласились оплачивать. Весной планируем внедрить чипы для учащихся и связать их с электронными дневниками. Тогда родители будут знать, когда дети пришли в школу и во сколько из нее ушли. Это улучшит посещаемость и нашу статистику», — рассказал директор школы № 52 города Оша Мелис Музулманов.

Повышение посещаемости отметили и в других общеобразовательных учреждениях. «Мы объяснили детям, что пропускать совершенно невыгодно, это может аннулировать впереди стоящие оценки. Если до проекта каждый день отсутствовали около ста человек, то теперь лишь около 50. Родители перестали оставлять детей дома по малейшему поводу», — сообщили в администрации одной из пилотных школ в Таласской области.

Что касается самих родителей, то для них было очень удобно: не выходя из дома, смотрели оценки и домашние задания. Однако учителя опасаются, что живого общения вообще не будет, родители перестанут ходить в школу и посещать собрания.

Сейчас, по данным Минобразования, идет заключительная часть проверки деятельности компаний и школ. О дальнейшей судьбе проекта пока ничего неизвестно.

«Если и внедрять подобные новшества, то с начала сентября, чтобы четвертные и годовые оценки могли выставить автоматически, не боясь, что часть отметок не учли или потеряли», — советуют учителя.

Учтут ли опыт и пожелания педагогов в Минобразования?