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Общество

Чиновники работают над внедрением бесплатных электронных дневников

Чиновники работают над внедрением бесплатных электронных дневников. Об этом 24.kg сообщил завсектором информационного обеспечения Минобразования Расул Маматов.

По его словам, разрабатываются общие требования для электронного дневника.

Одно из основных — чтобы все подобные услуги в школах оказывали бесплатно.

«Использование электронных дневников позволит получать сведения об успеваемости учеников, обеспечит доступ родителям к оценкам, сокращение бумажной работы учителя. Все журналы, планы-конспекты и календарные планы будут в электронном варианте. В случае карантина в системе будет возможность проводить онлайн-уроки», — сказал Расул Маматов.

Он отметил, что многое зависит от умений педагогов. «Они должны все заполнять своевременно. Чтобы учителя не могли исправлять или добавлять оценки, в техзадании мы указали, что их должны ставить не позднее звонка следующего урока. Позже это поле будет заблокировано. Пока тестируем систему и до этого не дошли, — добавил он. — Как только утвердим наши требования, все частные компании на рынке должны будут соответствовать им. Работать бесплатно, конечно, большинство частников отказываются».

Ранее читатели 24.kg посетовали, что им приходится платить за электронные дневники. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171853/
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