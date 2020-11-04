США будут решать вопрос снятия визовых запретов для кыргызстанцев после выборов

Вашингтон будет решать вопрос о снятии визовых запретов для кыргызстанцев, независимо от того, кто победит на президентских выборах в США. Об этом сказал журналистам посол Америки в Кыргызстане Дональд Лу.

По его словам, это связано с тем, что в КР близится к завершению работа по выпуску безопасных биометрических паспортов для кыргызстанцев.

В феврале администрация Дональда Трампа расширила запрет, введя ограничения для иммигрантов из шести дополнительных государств: Мьянмы, Эритреи, Кыргызстана, Нигерии, Судана и Танзании.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в КР Дональд Лу говорил, что США ввели визовые ограничения для кыргызстанцев только из-за паспортов.

