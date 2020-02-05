США ввели визовые ограничения для кыргызстанцев только из-за паспортов. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Дональд Лу заявил в интервью «Азаттыку».

Он отметил, что общественность выдвигает разные версии, например, что причиной стало закрытие американской базы в КР, уровень коррупции в стране или нарушение свободы слова.

Это все не соответствует правде. Есть только одна причина — Кыргызстан не выдает гражданам электронные биометрические паспорта. посол США в КР Дональд Лу

«На сайте ИКАО можно увидеть список из 160 стран, которые выдают электронные или биометрические паспорта. Подделать чипы в биометрических паспортах невозможно. 30 стран еще не ввели такие паспорта, и Кыргызстан среди них», — цитирует сайт дипломата.

Ранее власти США включили Кыргызстан, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз. Ограничения не коснутся туристов и работающих с США бизнесменов. Меры нацелены против желающих поселиться в Соединенных Штатах иммигрантов.