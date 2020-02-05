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Общество

США ввели визовые ограничения для кыргызстанцев только из-за паспортов

США ввели визовые ограничения для кыргызстанцев только из-за паспортов. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Дональд Лу заявил в интервью «Азаттыку».

Он отметил, что общественность выдвигает разные версии, например, что причиной стало закрытие американской базы в КР, уровень коррупции в стране или нарушение свободы слова.

Это все не соответствует правде. Есть только одна причина — Кыргызстан не выдает гражданам электронные биометрические паспорта.

посол США в КР Дональд Лу

«На сайте ИКАО можно увидеть список из 160 стран, которые выдают электронные или биометрические паспорта. Подделать чипы в биометрических паспортах невозможно. 30 стран еще не ввели такие паспорта, и Кыргызстан среди них», — цитирует сайт дипломата.

Ранее власти США включили Кыргызстан, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз. Ограничения не коснутся туристов и работающих с США бизнесменов. Меры нацелены против желающих поселиться в Соединенных Штатах иммигрантов.

Напомним, что в мае 2019 года Межрайонный суд Бишкека отменил победу в тендере по закупке бланков для биометрических загранпаспортов. Постановлением суда решение о победе ЗАО Garsu Pasaulis в тендере на производство новых биометрических паспортов для Кыргызстана признано недействительным. В связи со скандалом кыргызстанцы остались без биометрических паспортов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142713/
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