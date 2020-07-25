В Конгрессе США против изменения визового режима, в том числе для Кыргызстана

Демократы палаты представителей Конгресса США приняли законопроект, предусматривающий отмену запрета на въезд граждан 13 стран, в том числе Кыргызской Республики, и ограничивающий полномочия президента Дональда Трампа на введение подобных широкомасштабных запретов в будущем. Об этом сообщает Vox.

Читайте по теме США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана

Как отмечается, законопроект также усилит существующие запреты на религиозную дискриминацию при подаче виз, что гарантируется законом об иммиграции и гражданстве.

Еще один законопроект об иммиграции, инициированный демократами, также был одобрен палатой представителей. Речь идет о законе о доступе к адвокату, который позволит иммигрантам обращаться к юристу или другому поставщику юридических услуг при задержании Службой таможенного и пограничного контроля или Иммиграционной службой Соединенных Штатов. Иммигранты, взятые под стражу в настоящее время, не имеют такой гарантии.

«Мы будем настаивать на проведении всеобъемлющей гуманной иммиграционной реформы, которая действительно направлена ​​на устранение нарушенных иммиграционных законов, которые у нас есть сейчас», — заметила член палаты представителей Прамила Джаяпал.

Закон No Ban («Нет запрету») снимет действующее вето Дональда Трампа для стран, которые его администрация считает угрозами национальной безопасности, а также введет меры по предотвращению таких запретов в будущем.

Как пишет издание, действующая сейчас версия запрета на въезд — третья по счету изданная лидером США — была поддержана Верховным судом Штатов в июне 2018 года. Она вводит ограничения на въезд в Америку для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы и Северной Кореи.

В феврале администрация Дональда Трампа расширила запрет, введя ограничения для иммигрантов из шести дополнительных государств: Мьянмы, Эритреи, Кыргызстана, Нигерии, Судана и Танзании. Граждане этих стран могут по-прежнему посещать США, устраиваться на временную работу и получать студенческие визы, но по большей части им не разрешено постоянно проживать в Соединенных Штатах.