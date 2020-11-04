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Общество

Ассоциация рынков недовольна работой правительства

Ассоциация рынков недовольна работой правительства. Об этом на пресс-конференции сообщила ее президент Дамира Долоталиева.

По ее словам, переговоры по решению вопросов пропуска товаров через границу с Китаем идут медленно и неплодотворно.

«Граница Торугарт и Иркештам была закрыта с января до сентября. С середины сентября их открыли, немного торговцы поработали. Но со 2 октября начались ограничения. Из 300 машин начали пропускать по пять. С этого момента мы обращаемся во все органы. Но все перекладывают ответственность друг на друга. Погранслужба отправляет в МИД, МИД — в Минэкономики, а там — в правительство. Нерасторопность наших властей приводит к большим проблемам. Мы требуем, чтобы министерства объединились и решили проблему предпринимателей», — рассказала Дамира Долоталиева.

Она отметила, что китайская сторона не называет причину введенных ограничений. «Мы не понимаем с чем это связано  с пандемией, погодой или политикой», — рассказала президент Ассоциации рынков.

Дамира Долоталиева подчеркнула,что 6 ноября планируется видеомост с представителями власти китайской стороны, кыргызстанских бизнесменов и местного правительства.

«Мы призываем и. о. президента премьер-министра Садыра Жапарова принять участие в нем и решить проблему с перевозкой груза из Китая», — добавила она. 


Отметим, это не первое обращение представителей рынка «Дордой» к правительству. 23 октября президент Ассоциации рынков Дамира Долоталиева сообщала, что предприниматели готовы выйти на бессрочную акцию протеста и прекратить оплачивать налоги и взносы в Соцфонд с 1 ноября 2020 года, если власти не решат проблему с границей.

26 октября в Государственной таможенной службе рапортовали, что Министерство иностранных дел Кыргызстана проведет переговоры с китайской стороной для того, чтобы устранить барьеры в перевозке грузов из КНР через пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам». В МИД же пока не комментируют это заявление.

Накануне торговцы рынка выходили на митинг к Дому правительства с требованием решить их проблему. Тогда, не получив ответа от властей, предприниматели попытались прорваться в здание правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171859/
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