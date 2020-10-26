МИД проведет переговоры с Китаем, чтобы устранить барьеры в перевозке грузов

Министерство иностранных дел Кыргызстана проведет переговоры с китайской стороной для того, чтобы устранить барьеры в перевозке грузов из КНР через пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам». Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

По ее данным, в центральном аппарате Таможенной службы прошла встреча с бизнес-сообществом. В ходе встречи участники внешнеэкономической деятельности подняли насущные проблемы.

Председатель объединенного профсоюза ТРК «Дордой» Дамира Долоталиева озвучила жалобы бизнес-сообщества по задержке грузов в Китае и предложила создать рабочую комиссию по решению вопроса на местах, в которую войдут как участники ВЭД, так и соответствующие государственные органы.

Председатель ГТС Кадыржан Семетеев поручил руководителям таможенных органов в кратчайшие сроки решить проблемы. «По итогам встречи также решили провести переговоры с китайской стороной на уровне Министерства иностранных дел и устранить барьеры в перевозке грузов из КНР через пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам», — заключили в ведомстве.

Ранее президент Ассоциации рынков Дамира Долоталиева сообщала, что предприниматели готовы выйти на бессрочную акцию протеста и прекратить оплачивать налоги и взносы в Соцфонд с 1 ноября 2020 года, если власти не решат проблему с границей.