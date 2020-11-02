Торговцы «Дордоя» пытались прорваться в Дом правительства

Торговцы рынка «Дордой» попытались прорваться в здание правительства.

Они уже несколько часов продолжают митинговать, но к ним на переговоры никто так и не вышел.

Когда около семи человек попытались пробиться через охрану с западной стороны Дома правительства, их оттолкнули и закрыли дверь на ключ. Митингующие требуют встречи с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым.

Через пять минут представитель аппарата кабмина вышел к ним и предложил провести переговоры с тремя представителями рынка.

Отметим, что к Дому правительства вышли торговцы рынка «Дордой», они требуют от властей помощи с доставкой их товаров, которые застряли на кыргызско-китайской госгранице.