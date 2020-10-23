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Общество

Товара нет. Торговцы рынков грозятся перестать платить налоги с 1 ноября

С начала пандемии COVID-19 многие предприниматели Кыргызстана не могут получить свой товар из-за границы. Об этом на встрече министра экономики с бизнес-сообществом сказала президент Ассоциации рынков Дамира Долоталиева.

По ее словам, уже почти пять месяцев предприниматели не получают товар, потому что закрыта граница с Китаем. «Ситуация обостряется, мы просим увеличить пропускную способность на границе. У многих торговцев кредиты», — сказала она.

Отмечается, что предприниматели готовы выйти на бессрочную акцию протеста и обещают прекратить оплачивать все налоги и взносы в Соцфонд с 1 ноября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170524/
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