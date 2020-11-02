Еще один митинг начался у Дома правительства. Вышли торговцы рынка «Дордой»

Возле Дома правительства проходит еще один, третий по счету, митинг. Предприниматели рынка «Дордой» требуют решить проблему с доставкой товаров из Китая.

По их словам, торговцы готовы оплатить растаможку. «Мы просим у правительства, чтобы нам помогли. Ждать уже не можем, наш товар задерживается уже три месяца. Он уже будет неактуальным на следующий год. Рынок имеет большое экономическое влияние, мы платим большие налоги. Но у нас сейчас идет задержка товара. Нам сказали, что товар уже пересек китайскую границу и находится в нейтральной зоне», — говорят участники акции.

Предприниматели отметили, что без прибыли остаются около 600 тысяч человек, уже нет возможности выплачивать многомиллионные кредиты.

«Почему в другие страны товар идет нормально, без проблем, а к нам не могут привезти то, что мы заказывали уже давно», — задаются вопросом предприниматели.