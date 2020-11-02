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Общество

Три митинга у Дома правительства. Торговцам «Дордоя» обещают переговоры

Сотрудники милиции не разрешили торговцам «Дордоя» митинговать возле главного входа Дома правительства.

Митингующие направились к восточному входу здания. Они потребовали у охраны, чтобы представители кабмина вышли к участникам акции. «Когда-то нам пообещали решить вопрос с доставкой товара, мы поверили. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки», — говорят предприниматели.

Сотрудник охраны пообещал, что скоро к ним выйдет представитель правительства.

24.kg
Фото 24.kg. Митингующие возле входа в Дом правительства

Ранее торговцы «Дордоя» заявили, что уже третий месяц не могут получить свой товар, который находится на кыргызско-китайской госгранице, а правительство не обращает на них внимания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171597/
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