Три митинга у Дома правительства. Торговцам «Дордоя» обещают переговоры

Сотрудники милиции не разрешили торговцам «Дордоя» митинговать возле главного входа Дома правительства.

Митингующие направились к восточному входу здания. Они потребовали у охраны, чтобы представители кабмина вышли к участникам акции. «Когда-то нам пообещали решить вопрос с доставкой товара, мы поверили. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки», — говорят предприниматели.

Сотрудник охраны пообещал, что скоро к ним выйдет представитель правительства.

Фото 24.kg. Митингующие возле входа в Дом правительства

Ранее торговцы «Дордоя» заявили, что уже третий месяц не могут получить свой товар, который находится на кыргызско-китайской госгранице, а правительство не обращает на них внимания.