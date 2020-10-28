Балбак Тулобаев предложил советнику Гуле Алмамбетовой покинуть мэрию

Советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова сказала, что и. о. главы города Балбак Тулобаев больше не нуждается в ней. Об этом она сообщила на митинге возле здания мэрии.

По словам Алмамбетовой, она зашла в кабинет Балбака Тулобаева и попросила вернуть уволенных вице-мэров, но он отказался.

«Он также сказал, что больше не нуждается в моих советах. Но я советник на общественных началах и уволиться могу сама. Балбак Тулобаев решил, что он бог и король. Он отказался возвращать вице-мэров. Это все заказ», — отметила Гуля Алмамбетова.

Ранее Балбак Тулобаев заявил, что не готов работать с кадрами, которые проходят по делам о коррупции. Однако митингующие считают, что увольнение вице-мэров — политический заказ.

Напомним, что и. о. градоначальника попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. мэра вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.