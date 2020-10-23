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Общество

Новый министр образования о моральной деградации общества и идеальной системе

Биография нового министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева многих приятно удивила. Молодой, доктор педагогических наук, учился и работал за рубежом, владеет иностранными языками.

В интервью 24.kg он рассказал о том, чей опыт хотел бы внедрить в Кыргызстане, как дети мигрантов смогут получить наш аттестат и готов ли взять на себя ответственность за возврат школ в реальный режим в условиях пандемии коронавируса.

— Каждый новый министр хвалит иностранную систему образования — то японскую, то финскую... Чей опыт вы бы переняли?

— Чтобы адаптировать чужую систему, к примеру финскую, наше общество должно быть готовым к этому. Можно размышлять об образовании, как у финнов, экономике, как у них. В первую очередь не должно быть людей голодных. У нас же кризис в экономике, огромная миграция. Даже если внедрять чью-то идеальную систему, это не будет работать. Мы должны изучать наши приоритеты, идеологию, местные ценности. У нас идет инерция от Советского Союза, там тоже было очень качественное образование, но мы должны разработать свою систему, идеальную для нас.

 В глобальном мире нет единого стандарта образования.

Конечно, будем изучать финскую, японскую, сингапурскую, корейскую системы. В вузах, к примеру, можем внедрить модель «Университет 4.0». Наши университеты дают только образование, наука отделена. В международных же вузах по-другому. И мы должны создать подобную экосистему, включающую четыре функции: образование, наука и исследования, синтез с бизнесом, инновации. Студент, который сможет учиться, заниматься исследованиями, работать в проектах, всегда будет востребованным на рынке труда.

— В Кыргызстане больше миллиона школьников. Многих родителей сейчас волнует вопрос возврата учебы в обычный режим. Прежние министры здравоохранения и образования не хотели брать на себя ответственность. А вы готовы это сделать?

— Решение принимает Республиканский штаб по предупреждению распространения коронавируса. Но надо помнить, что у нас 99 тысяч учителей и техперсонала. Это люди из группы риска. Мы должны провести им вакцинацию, хотя бы от гриппа. В Минздрав и республиканский штаб уже обратились по этому вопросу, ждем ответ.

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Скоро в школах каникулы. У нас будет еще две недели на решение этого вопроса. Если местные управления санэпидемнадзора дадут прогноз, статистику об отсутствии коронавируса и рекомендации открыть школы, мы готовы сделать это во второй четверти. В приоритете 1-6-е классы, а если ситуация позволит, то вернем всех учащихся, вплоть до 11-го класса.

Часть школ у нас уже работает в обычном режиме в 1-6-х классах. К примеру, в Зардалы или в Ак-Шыйраке. Там случаев COVID-19 нет.

При этом несколько районов, включая Араванский и Узгенский, закрыты на карантин. Как разрешить школы? Там тысячи учителей, техперсонала.

 Кто возьмет на себя ответственность? Никто. Ведь это чрезвычайная ситуация. Идет вторая волна коронавируса во всем мире. Чехия, к примеру, закрылась. Словакия тоже.

Алмазбек Бейшеналиев

— Как вы оцениваете качество дистанционного обучения?

— Конечно, есть проблемы, как внутренние, так и внешние (отсутствие интернета, нехватка гаджетов или телевизоров, особенно в многодетных семьях). Но, сравнивая с нашими соседями, в Кыргызстане эту проблему решили быстро. Мои заместители Надира Джусупбекова и Нурлан Омуров прекрасно справились с ситуацией. Создано много электронных ресурсов, откуда ученики могут почерпнуть знания.

— Назовите три главных, на ваш взгляд, проблемы в системе образования.

— Формальность. Очень много документов для заполнения, учителя все время пишут отчеты. У них практически не остается времени подумать о воспитании подрастающего поколения, самообразовании.

Консервативный подход в сфере образования и науки. Пишем диссертации, научные труды, которые никто не читает.

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Низкое качество образования. Много проблем с учебниками, планами, стандартами, с подготовкой кадров. Университеты выпускают молодых специалистов, не соответствующих потребностям рынка. Работодателям в лице компаний или госучреждений приходится заново их обучать, потому что практики в вузах недостаточно.

Начальное, среднее и высшее профобразование практически не работает с бизнесом. Мы не можем продать свой продукт, нет госзаказа. Чтобы наши выпускники были востребованы, нужно работать над качеством и обновлением программ и методологии обучения.

— С чего решили начать? Какие задачи поставили перед собой?

— Во-первых, уже создали экспертную группу для анализа документации, чтобы понять, какие формальности можно сократить.

Во-вторых, будем работать над обеспечением прозрачности процессов, начиная с квот в иностранных вузах для студентов из Кыргызстана и тендеров, особенно по учебникам. Это поможет в борьбе с коррупцией.

В планах реорганизация Агентства начального профобразования, которое досталось нам от Минтруда, а также Кыргызской академии образования.

Цифровизация тоже в приоритете. Хотим создать единый центр цифрового контента при Минобразования, где разместим весь учебный материал от 1-го до 11-го класса на русском и кыргызском языках. Будет единая электронная школа.

— Что это даст?

— Дети с ограниченными возможностями здоровья тоже смогут учиться онлайн и получать аттестаты. Многие мигранты забирают с собой детей в Россию или Казахстан среди учебного года. Чтобы не было срывов процесса, и они смогут при желании продолжить учебу онлайн.

Этнические кыргызы в Таджикистане, Узбекистане и Афганистане тоже будут иметь доступ к этой электронной школе. В этом случае, конечно, все будет через МИД. Сейчас это только проект, но я его уже обсудил с представителями Азиатского банка развития.

— Последние беспорядки показали большой разрыв в образовании между столицей и регионами. Как повышать образованность населения?

— 30 лет у нас идет моральная деградация из-за слабого качества образования. В стране нет даже четкой идеологии.

 Если не обеспечивать качество, то проблема не решится. А начинать нужно с семьи. Есть книга «После трех уже поздно» японского автора Масару Ибуки, в ней прекрасная философия.

Алмазбек Бейшеналиев

Воспитание и образование нового поколения — это небыстрый процесс. Некоторые реформы видно сразу. Например, в структурных, финансовых, коррупционных вопросах, а в образовании и воспитании за один год результатов не покажешь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170308/
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