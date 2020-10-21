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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В 71 школе 2-6-е классы занимаются офлайн. Почему другим не дали разрешение

В 71 школе по Кыргызстану учащиеся 2-6-х классов занимаются в реальном режиме. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

По данным на 20 октября, первоклассники в офлайн-режиме обучаются в 1 тысяче 264 учебных заведениях (из 2,2 тысячи).

«Статистика все время меняется в зависимости от эпидситуации. К примеру, 12 октября офлайн учились 1-е классы по всей республике, кроме Оша и Бишкека, 284 школы открыли двери для учащихся 2-6-х классов. Позже местные штабы вернули на дистанционное обучение общеобразовательные учреждения в Араванском районе и в некоторых районах Баткенской области. Решения по учебному процессу принимают локально совместно с центрами госсанэпиднадзора», — отметили в ведомстве.

Минобразования подняло также на республиканском штабе вопрос вакцинации от гриппа всех педагогов, административного и техперсонала школ. Его прорабатывают совместно с Минздравом.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех учащихся перевели на учебу онлайн. Возврат будут осуществлять точечно в зависимости от эпидситуации по COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170162/
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