Поборы в школах страны продолжаются. Родители возмущены, чиновники отмалчиваются

Учебный год для большинства детей в Кыргызстане начался в дистанционном режиме. Сейчас школу в привычном формате посещают только ученики первых классов. Все остальные занимаются дома у экранов телевизоров, мониторов компьютеров или со смартфоном в руках.

Несмотря на это, администрации или сами классные руководители требуют с родителей деньги в классную копилку за ремонт и на другие нужды.

24.kg собрало комментарии родителей, недовольных принудительными сборами.

Требуют и требуют

На прошлой неделе в обратились родители учащихся столичной школы № 70. Они рассказали, что с них требуют взносы в классную копилку.

После публикации в редакции был шквал звонков и сообщений от недовольных родителей учеников других школ. Они подтвердили, что во многих образовательных учреждениях сборы не прекратились. Ситуация наблюдается не только в Бишкеке, но и в других регионах.

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«В 17-й школе во время пандемии мы платили по 450 сомов плюс 1 тысячу 350 отдали за июль, август и сентябрь. 450 — это добровольный ежемесячный взнос, но зачем платить во время режима ЧП?» — задается вопросом отец ученицы начальной школы.

Мужчина отметил, что пришлось заплатить, потому что не хотел выделяться из толпы.

Нередки случаи, когда на ребенка оказывают давление, если родители отказываются вносить необходимую сумму «добровольных» пожертвований.

«Сборы постоянные. В 1-2-м классах учатся по 50-55 человек, по 700 сомов с каждого собирают на охрану. Со всей школы получается такая сумма, что всю республику можно за эти деньги охранять. Ощущение, что это не государственная школа, а частная. Прикрываются тем, что сборы добровольные. Куда смотрят власти? Надо все сборы в школах запретить», — говорит мама одной из учениц учебно-воспитательного комплекса № 70.

Собирают деньги и на День учителя, 8 Марта и Новый год.

Фото читательницы 24.kg. Собирают деньги и на День учителя, 8 Марта и Новый год



Дополнительные занятия и на телевизор

«Уроки проходят онлайн, но почему с родителей требуют оплату за гимназию (за дополнительные занятия)? Их же не проводят, а где взять деньги на оплату, если из-за коронавируса у всех кризис, родители не могут обеспечить своих детей смартфонами и гаджетами, не у всех есть телевизоры даже, а тут сбор денег за гимназию. Разъясните, пожалуйста», — написали в редакцию родители учеников столичных школ.

В одной из школ Бишкека в микрорайоне «Аламедин-1» на собрании 3 сентября родителям первоклашек сказали, что в класс нужно купить телевизор.

«Помимо этого, каждый месяц нужно платить по 300 сомов, и в фонд школы сборы тоже не отменили. Помогите, пожалуйста, куда можно обратиться?» — написала в редакцию мама одного из учеников.

Читатели просят обратить внимание чиновников на лебединовскую школу-гимназию № 1. С родителей учеников собирают по 450 сомов за ремонт.

О каком ремонте идет речь, если дети уже больше полугода не посещают школу, в администрации учебного заведения не уточнили.

Когда обновят книги?

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Учебники — еще одна боль и причина недовольства многих родителей школьников. Большинство книг старые и потрепанные, страниц не хватает. Учиться по ним невозможно.

Более новые издания родителям предлагают купить в школе или приобрести самостоятельно на рынках.

«Нам раздали очень старые учебники. Просто хочется знать, через какое время их обновляют, ведь мы тоже собирали по 1 тысяче 200 сомов на книги, тетради и прочее», — говорят они.

В школе № 61 собираем по 600 сомов в копилку плюс охрана и ремонт за 10 месяцев, хотя учимся дистанционно. Родители учеников

В редакцию также обратилась мама ученика школы-гимназии № 7 имени Наримана в Оше. Женщина написала, что с каждого ребенка собирают по 200 сомов.

«Еще до начала обучения требовали заплатить за ремонт школы. Говорили, что книги не выдадут, пока не заплатим по 200 сомов», — рассказала жительница южной столицы.

Напомним, любые требования школ, их администраций и педагогов пополнить классную копилку или внести плату в фонд школы запрещены.

В октябре 2019 года Министерство образования и науки издало приказ о запрете на незаконные сборы в школах. Однако и в разгар пандемии, когда в отдельных районах страны и столице ввели режим ЧП, администрации школ не прекращали требовать с родителей внести определенные суммы на нужды учебных заведений. Эта практика, как свидетельствуют звонки родителей, продолжается. Чиновники безмолвствуют.