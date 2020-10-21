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Общество

Ученые оспорили пользу закрытия школ из-за пандемии COVID-19

Сразу несколько научных исследований поставили под сомнение утверждения о том, что закрытые школы помогают сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщила британская Financial Times.
 
Вывод о том, что возобновление работы учебных заведений, закрытых из-за новой вспышки пандемии, окажет влияние на распространение коронавируса, содержится в исследованиях, проведенных в Германии и Норвегии, а также в двух обзорах, посвященных образованию во всем мире, отмечает издание.
 

В исследовании Института экономики труда (ILE) в Бонне утверждается, что количество новых случаев заболевания в стране не увеличилось, когда школы были вновь открыты после летних каникул. Немецкие ученые также сделали вывод, что количество подтвержденных случаев новых заражений действительно постепенно снижалось в регионах, которые вновь открыли учебные заведения, но этого не происходило там, где на этот шаг не пошли.

Ученые Эдинбургского университета в Великобритании, изучившие вспышки COVID-19 в школах по всему миру, пришли к выводу, что уровень инфицирования в школах в целом низкий, а школьники заболевают реже учителей.

Обзоры, подготовленные Всемирной организацией здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, говорят о том, что у большинства детей симптомы коронавируса не развиваются, а свидетельств передачи инфекции в учебных заведениях очень мало.

Доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины Гвен Найт, занимающаяся составлением базы данных о вспышках заболевания по всему миру, заявила изданию, что к настоящему времени выявила относительно небольшое количество заражений в образовательных учреждениях. «Нам довольно сложно найти прямые доказательства передачи инфекции в школьных условиях», — сказала она, но признала, что достаточного тестирования пока не проводится.

Ранее к выводу о том, что заразившиеся COVID-19 школьники, скорее всего, не могут распространять вирус, пришли ученые французского института Пастера. Они также выяснили, что чаще всего дети заражались коронавирусом не в школе, а дома от родителей.
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170221/
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