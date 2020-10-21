Ученые оспорили пользу закрытия школ из-за пандемии COVID-19

В исследовании Института экономики труда (ILE) в Бонне утверждается, что количество новых случаев заболевания в стране не увеличилось, когда школы были вновь открыты после летних каникул. Немецкие ученые также сделали вывод, что количество подтвержденных случаев новых заражений действительно постепенно снижалось в регионах, которые вновь открыли учебные заведения, но этого не происходило там, где на этот шаг не пошли.

Ученые Эдинбургского университета в Великобритании, изучившие вспышки COVID-19 в школах по всему миру, пришли к выводу, что уровень инфицирования в школах в целом низкий, а школьники заболевают реже учителей.

Обзоры, подготовленные Всемирной организацией здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, говорят о том, что у большинства детей симптомы коронавируса не развиваются, а свидетельств передачи инфекции в учебных заведениях очень мало.

Доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины Гвен Найт, занимающаяся составлением базы данных о вспышках заболевания по всему миру, заявила изданию, что к настоящему времени выявила относительно небольшое количество заражений в образовательных учреждениях. «Нам довольно сложно найти прямые доказательства передачи инфекции в школьных условиях», — сказала она, но признала, что достаточного тестирования пока не проводится.