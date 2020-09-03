Дистанционное обучение. Электронные ресурсы в помощь учащимся

Новый учебный год в традиционном режиме начался только для учеников первых классов, все остальные учатся дистанционно. В Министерстве образования рассказали об электронных образовательных ресурсах, где размещаются необходимые для обучения материалы.

В ведомстве напомнили, что для школьников были отсняты видеоуроки, которые транслируются в эфирах телеканалов «Илим жана Билим» ЭлТР (для 5-11-х классов) и «Баластан» КТРК (для 1-4-х классов).

После эфиров телеуроки размещаются на специально разработанном портале.

Учебники школьной программы на трех языках (кыргызском, русском и узбекском) можно найти в электронной библиотеке. На портале можно скачать материал или прочитать онлайн. Есть и другие полезные публикации для учащихся. Например, учебники по повышению цифровой грамотности, медиаграмотности, известные произведения кыргызских и зарубежных писателей. Учебники и полезные материалы можно также найти на ресурсе lib.kg.

Использовать можно и мультимедийными комплексами iBilim и «Билим Булагы». Первый содержит семь предметов начальной школы. Рекомендуется как дополнительный образовательный ресурс. На втором находятся учебные материалы по математике, физике, химии, биологии, географии, истории, мировой и кыргызской литературе, английскому языку для 5-9-х классов, которые соответствуют образовательным стандартам КР.