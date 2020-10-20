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Общество

Племянник спикера, окул бала. Кто задерживал Райымбека Матраимова

В социальных сетях распространяется информация о сотрудниках ГКНБ, производивших задержание экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.

На фотографиях, которые появились в Сети ранее, видно, что рядом с Матраимовым находятся двое оперативников.

Пользователи Facebook предположили, что один из них — Салмоорбек Джумабеков, а другой — Азамат Осмонов. Первый якобы приходится племянником бывшему спикеру Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову, второй — окул бала (посаженный сын) самого Райымбека Матраимова.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019 года его уже вызывали на допрос в ГКНБ. Сразу после допроса отпустили. В октябре органы нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Сегодня задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170054/
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