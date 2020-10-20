Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова

Сегодня Госкомитет национальной безопасности задержал бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Известно, что его задержали в Бишкеке. В ГКНБ опровергают, что Райымбек Матраимов добровольно явился к следователю. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия.

В распоряжении редакции есть фотографии, подтверждающие задержание бывшего таможенника.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го Райымбека Матраимова уже вызывали на допрос в ГКНБ. Сразу после допроса его отпустили. В октябре органы нацбезопасности начали досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.