Данные под угрозой. Группа лиц пыталась захватить «Инфоком» и «Унаа»

Сегодня утром в здание центрального аппарата ГРС пришла группа лиц от политической партии «Ата Мекен» и указала председателю на дверь, заставив написать его заявление об уходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По их данным, позже эта группа «направилась делить места в подведомственных подразделениях и предприятиях ГРС».

Однако коллективы ГУ «Унаа» (РЭО) и ГП «Инфоком» оказали сопротивление.

«Информационные базы ГРС содержат в себе огромные массивы персональных данных населения Кыргызстана, которые подлежат серьезной защите и находятся в режимных объектах, доступ к которым посторонним лицам строго ограничен, — говорится в заявлении. — В случае прихода вышеуказанных молодчиков к руководству ГРС ставится под угрозу наша безопасность, а также запуск ряда особо важных государственных проектов, таких как внедрение биометрических заграничных паспортов».

Коллектив ГРС обращается к общественности и вновь созданному Координационному совету с просьбой не допустить рейдерский захват стратегически важных госорганов и предприятий.