Дело судьи Джаркеевой. Манас Арабаев дал показания против Раисы Атамбаевой

В Первомайском районном суде Бишкека продолжают рассматривать громкое уголовное дело по обвинению в коррупции бывшего председателя Свердловского райсуда столицы Эльвиры Джаркеевой.

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В ходе судебного заседания был допрошен в качестве свидетеля экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата главы государства Манас Арабаев.

Он показал суду, что ранее супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса Атамбаева просила его несколько раз встретиться с некими людьми. Последние якобы просили Манаса Арабаева оказать содействие в принятии законного решения по делу о строительном комплексе «Даймонд сити» в Бишкекском горсуде.

Адвокат Манаса Арабаева Алия Турумбекова сообщила 24.kg о том, что суд затребовал показания ее подзащитного и незаконно раздал копии всем сторонам. «Какое право имеет судья раздавать показания свидетеля, который фигурирует по другому уголовному делу? У одного из потерпевших почему-то оказалось соглашение о сотрудничестве со следствием, подписанное Манасом Арабаевым. Мы не знаем, кому они дадут эти документы, тем более что копию протокола допроса моего подзащитного не приобщили к материалам дела», — возмутилась адвокат.

Экс-судью Свердловского райсуда Эльвиру Джаркееву обвинили в том, что она вступила в сговор с преступной группой. Чтобы получить в свое пользование имущество одного из ОсОО, вынесла ряд незаконных решений. В 2016 году судья, нарушив нормы УПК КР, заочно рассмотрела иск о признании недействительной сделки о передаче 100 процентов ОсОО и отмене решения о перерегистрации в Министерстве юстиции, несмотря на то что заявление должен был рассматривать межрайонный суд. В итоге заключен фиктивный договор о займе 20,5 миллиона сомов сроком на пять дней.