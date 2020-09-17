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Общество

Это не мы, а фонды. Директора школ открестились от поборов

Из-за участившихся сообщений о незаконных поборах в школах мэрия Бишкека организовала рейд по столичным общеобразовательным учреждениям.

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Ранее в 24.kg обратились родители учащихся школы № 70. Они рассказали, что с них требуют взносы в классную копилку. После публикации в редакции был шквал звонков и сообщений от недовольных родителей учеников других общеобразовательных учреждений. Они подтвердили, что во многих школах сборы не прекратились.

Ситуация наблюдается не только в Бишкеке, но и в других регионах.

Сборы есть, но это все фонды

Директор столичной школы № 61 Юрий Низовский рассказал, что сборы с родителей действительно есть, но само учебное заведение не имеет к ним никакого отношения.

«Сборы если есть, то это не в самой школе. У нас есть общественное объединение «Жардам». Там свое руководство. К сожалению, сегодня директор ОО за пределами города и не смогла присутствовать здесь. Она мне не подчиняется, я ей тоже. Учитель к родительским деньгам не прикасается, но если это всплывает, мы принимаем жесткие меры», — сказал он.

Директор также подчеркнул, что внутреннее наполнение школы вплоть до закупки мела, а также материальная поддержка учителей идут за счет фонда. Городское управление образования помогает лишь оплачивать коммунальные услуги.

Во время онлайн-обучения сборы в школе № 61 не прекратились, поскольку учителя работают в стенах общеобразовательного учреждения плюс проводится санобработка здания.

Родители сами несут деньги, никто не просит

В школе-гимназии № 17 журналистам рассказали, что во время режима чрезвычайного положения сборы в пришкольный фонд были отменены, никто с родителей денег не требовал.

Ранее отец ученицы начального класса этого учебного заведения жаловался, что режим ЧП не стал помехой для сборов средств в фонд.

«То, что говорил родитель, — неправда. Мы отменили все сборы во время карантинного режима. Даже прекратили доплачивать учителям, техничкам и сотрудникам охраны. Но с сентября членские взносы возобновились», — заметила директор школы Гульнара Сидаметова.

Никто не принуждает родителей вносить деньги в фонд. Все идет на добровольной основе.

Гульнара Сидаметова

Решением родительских комиметов в этом учебном заведении создали ОО «Пушкинист». Ежемесячный взнос — 450 сомов. В школе больше 2 тысяч детей. Собранные деньги уходят на доплаты учителям, охране, техничке.

Ежемесячно здесь на доплату педагогам уходит около 500 тысяч сомов.

Вы о чем? Никто деньги не собирал

Член ревизионной комиссии фонда «Забота» при школе № 70 Альберт Рыскулов опроверг сообщения о принудительных поборах в учебном заведении. По его словам, родители несут в школу деньги исключительно на добровольной основе.

«Я вам одно скажу: киберпространство, к сожалению, имеет двойное дно. Я прекрасно знаю, как работают у нас пиар-менеджеры, хейтеры. Есть люди, которым причинить кому-то зло доставляет удовольствие. На руководство учебного заведения всегда идет атака, есть граждане, которые хотят занять места здесь», — рассказал он.

За этот год, по данным Альберта Рыскулова, школьный фонд собрал совсем небольшую сумму. Родители добровольно вносят столько, сколько пожелают нужным. Фиксированной суммы здесь нет и не было.

В школе № 70 подчеркнули, что на доплаты учителям деньги из фонда не выделяют.

Во всех общеобразовательных учреждениях, которые посетили сегодня журналисты, руководство утверждает, что взносы исключительно добровольные, родители, дескать, сами несут деньги в фонды, хотя их об этом никто не просит. Директора и главы этих фондов, очевидно, забыли, что каждый год родителей буквально вынуждают подписать соглашение об этих «добровольных» взносах. Освобождают от них только социально уязвимые группы. И, несмотря на запрет Минобразования и правительства, сборы в школах искоренить пока не удается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165534/
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