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Агент 024

В Бишкекской школе собирают деньги в копилку класса, несмотря на обучение онлайн

В Бишкекских школах администрации требуют с родителей взносы для классной копилки. Об этом 24.kg заявили сразу несколько родителей учеников разных возрастов.

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Отметим, что в традиционном режиме сегодня учатся только первоклассники, остальные — дистанционно.

Отец ученика второго класса учебно-воспитательного комплекса № 70 (УВК) рассказал 24.kg, что в копилку класса для начала они будут платить по 500 сомов, потом сумма может увеличиться.

«Весной, когда дети перестали ходить в школу, мы продолжали платить за услуги охраны 750 сомов, за техничку — 950. Мы в прошлом году вплоть до ноутбука приобрели. Книги и по мелочам тоже постоянно покупаем», — рассказал мужчина.

Еще одна родительница подтвердила 24.kg, что, несмотря на то, что обучение проходит в онлайн-режиме, администрация УВК № 70 просит внести 1 тысячу 500 сомов в копилку класса. «Зачем это делают, если наши дети находятся дома? Где логика?» — задается вопросом она.

Заместитель главы управления образования Бишкека Наталья Никифорова заявила 24.kg, что требования школ для пополнения классной копилки запрещены отдельным приказом.

«Вы можете передать нам названия школ или предоставить наши контакты родителям, которые столкнулись с такой проблемой, мы будем разбираться. Да, у нас никогда не отменялась благотворительность, но требования со стороны школ, администраций запрещены однозначно. Это мы возьмем под жесткий контроль», — проинформировала чиновница.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163824/
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