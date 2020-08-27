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Общество

Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)

По официальной статистике от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане умерли 1 тысяча 58 человек. Еще 10 дней назад цифра была почти в полтора раза выше — 1 тысяча 490 человек. Потом Минздрав провел анализ и статистику пересмотрел.

На пике заболеваемости в Кыргызстане в один день было зарегистрировано 85 смертей — 15 июля 11 человек умерли от COVID-19 и 74 — от пневмонии.

Сегодня родственники погибших потребовали провести расследование высокой смертности от COVID-19. Поддерживаете ли вы эту инициативу или считаете, что работа над ошибками окажется бессмысленной?

Нужно ли расследовать причины высокой смертности от COVID-19?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163440/
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