В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 11 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее данным, в больнице кыргызско-турецкой дружбы умер мужчина, 63 года, в Городской клинической больнице № 1 — мужчина, 64 года, Республиканской клинической инфекционной больнице — женщина 72 лет, в Национальном центре фтизиатрии — мужчина, 64 года.

Кроме того, в Жайылской территориальной больнице скончались две женщины (54, 61 года), в Баткенской областной также два летальных исхода: мужчина, 49 лет и женщина, 58 лет, а в Тонской территориальной — мужчина 58 лет и женщина 36 лет.

В Ноокатской территориальной больнице зафиксирована смерть медика — женщины 53 лет.



За весь период по республике от COVID-19 умерли 160 человек.