Провести расследование высокой смертности от COVID-19 требуют родные погибших

Родственники погибших от COVID-19 требуют тщательного расследования допущенных ошибок. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил Айболот Айдосов.

Он отметил, что во время пика заболевания потерял отца.

«Мы обращаемся к президенту с просьбой создать комиссию, в которую войдут не только представители Минздрава, но и международные эксперты, представители гражданского сектора для тщательного расследования по волне заболеваемости. Было много ошибок, из-за которых столько людей погибло. Предрекают вторую волну, и если не учесть все ошибки, Кыргызстан опять столкнется с огромным количеством смертей», — отметил мужчина.

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Мира Айткулова, также потерявшая отца, отметила, что у них есть много вопросов. В частности, почему при составлении клинических протоколов не учитывались мнения местных патологоанатомов и опыт других стран, в том числе переживших волну. «Почему не были подготовлены лаборатории внутри больниц. Правительству надо было выпустить какой-то нормативно-правовой акт, чтобы все лаборатории работали круглосуточно, то же касается МРТ», — отметила она.

Мира Айткулова также задает вопросы по оснащению больниц необходимым оборудованием, подготовке и нехватке кадров, почему не проработали с фармкомпаниями доставку необходимых лекарств.

Ырыс Зулпукарова, у которой во время вспышки коронавируса умер отец, добавила, что они требуют расследования, чтобы в случае второй волны страна была готова к ней.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 58 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.