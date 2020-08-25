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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. У здания ЦИК проходит одиночный митинг

В Бишкеке у здания Центральной избирательной комиссии проходит митинг активиста Ондуруша Токтонасырова.

Активист выступает за то, чтобы партию «Кыргызстан» сняли с предвыборной гонки. Участник акции протеста пояснил, что политобъединение опоздало с подачей документов, поэтому не имеет права участвовать в выборах.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке около здания ЦИК митингует активист Ондуруш Токтонасыров

Кроме того, Ондуруш Токтонасыров выступает за то, чтобы глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова ушла в отставку.

Ранее сообщалось, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163253/
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