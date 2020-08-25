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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Фото дня. Исправленное время подачи документов партии «Кыргызстан»

В регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».

Накануне в Центризбиркоме разразился скандал. Представители «Кыргызстана» принесли положенные для регистрации документы позже 18.00. И Центризбирком их принял.

Другие партии возмутились и потребовали от ЦИК снять «Кыргызстан» с гонки за опоздание. В регистрационном журнале стоит время 18.01, исправлено на 17.59.

из интернета
Фото из интернета. Исправленное время в регистрационном журнале ЦИК

Отметим, что в интервью журналистам один из членов ЦИК — Кайрат Осмоналиев заявил, что изначально было указано 18.00.

ЦИК завершила прием документов для регистрации списков кандидатов сегодня в 18.00. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений, и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК. Политическую партию «Кыргызстан» обвинили в опоздании.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163224/
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