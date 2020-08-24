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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Скоро в школу. У родителей должна быть возможность выбора формы обучения

Государству надо дать родителям возможность выбора, в какой форме будет обучаться их ребенок, считает учитель русского языка и литературы, отличник образования КР Галина Чумакова.

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По ее словам, в этом вопросе необходимо придерживаться разумного подхода. «Удивляет смена взглядов вышестоящих органов: еще в феврале 2020 года мы в классах вывешивали нормы времени нахождения детей у компьютера: не более полутора-двух часов в день для старшеклассников, от 30 минут до 1 часа — для малышей. Теперь взрослые дяди и тети авторитетно предлагают ребенку проводить у компьютера до 6 часов в день», — сказала она 24.kg.

«Информация должна иметь разумные границы. Ошибочно видеть в ней только плюсы. Я, конечно, за традиционное обучение. В апреле-мае некоторые мои старшеклассники присылали по WhatsApp под своей фамилией работы, выполненные чужим почерком. Большое количество работ было абсолютно одинаковым», — отметила Галина Чумакова.

Получается, в детях воспитывается безответственность, приспособленчество. Мы теряем читающее и пишущее поколение.

Галина Чумакова

«Если в классе я могу выстроить диалог, коллективное обсуждение книги, героя, задавать открытые, а не фактические вопросы, то как это сделать по телефону? Мои пятиклассники, читая вслух на уроке, делают огромное количество ошибок в ударениях. Как развивать их лексикон по телефону, как вырабатывать дикцию? — задалась она вопросами. — Ну о нагрузке на зрение учителя я уже не заикаюсь. Ведь у нас по 150-180 учеников в каждой параллели в среднем звене».

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Педагог с 38-летним стажем подчеркнула, что республика — это не только столица: «Не везде у нас бесперебойный интернет, не во всех семьях у каждого ребенка есть планшет, современный телефон или ноутбук».

«Я не знаю, как сложится эпидемиологическая ситуация, каждый день нас предупреждают о второй волне, но есть реальная опасность получить безграмотное, асоциальное поколение. И эту проблему потом не разрешить годами», — резюмировала Галина Чумакова.

Напомним, в традиционном режиме разрешили обучаться только первоклассникам. Но они должны будут носить маски и менять их каждые два часа. Остальные школьники будут учиться дистанционно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163150/
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