Первоклассники должны носить маски и менять их каждые два часа. Об этом 24.kg сообщила врач отдела гигиены детей и подростков департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Мария Кушубакова.

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По ее словам, в классе должно быть не более 15 детей.

«Родители должны обеспечить их антисептиками и масками. Маску надо менять каждые два часа, у школ средства на это не предусмотрены. Школа обеспечит средствами индивидуальной защиты только сотрудников», — сказала Мария Кушубакова.

Она добавила, что разработана пошаговая инструкция для школьников, учителей, директоров и родителей. После согласования с двумя министерствами их отправят по школам.

По инструкции обязательна термометрия, ношение масок, наличие дезсредства, соблюдение дистанции.

У родителей будет право выбора — отправлять ребенка в школу или обеспечить ему онлайн-учебу. Предусмотрено заключение договора.

В обычном режиме в первой четверти учиться разрешили только учащимся первых классов. Остальные будут обучаться онлайн.