В Генштабе назвали претензии военнослужащего Руслана Сапарбаева необоснованными

В Первомайском районном суде продолжается рассмотрение искового заявления солдата Руслана Сапарбаева к Генштабу.

Напомним, военнослужащему в результате несчастного случая в части, где он служил, ампутировали обе руки.

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По словам юристов правозащитного центра «Кылым шамы», сторона ответчика просила суд отказать в удовлетворении иска на 3 миллиона сомов, потому как эти претензии, как подчеркивают в Генштабе, не обоснованы.

В ГШ КР пояснили — Руслану Сапарбаеву была выплачена страховка в размере миллиона сомов, кроме того, был открыт лицевой счет, на который поступило 2 миллиона 141 тысяча сомов. Деньги перечислили рядовые, офицеры и руководство Вооруженных сил КР. Дополнительно 367 тысяч 926 сомов собраны на лекарства и донорскую кровь.

Однако адвокаты Сапарбаева утверждают, что не собираются отзывать материальные требования, поскольку военнослужащему нужны деньги на протезы. А на пенсию в 4 тысячи сомов, которую он ежемесячно получает, купить эти новейшие автоматизированные приспособления Руслан Сапарбаев не сможет.

Заявления стороны ответчика, что на деньги, предназначенные для приобретения протезов, мать солдата Венера Сейиталиева купила квартиру, юристы относят к не имеющим отношения к сути рассматриваемого вопроса.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.