Премьер-министр проверил строительство инфекционной больницы в Бишкеке

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ознакомился с ходом строительства новой инфекционной больницы в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Фундамент залит, теперь дело за возведением стен и внутренней отделкой. Как вы знаете, республика нуждается в новой инфекционной больнице. Поэтому здание больницы будет из быстровозводимых каркасно-панельных конструкций. Так мы сможем построить новую больницу в сжатые сроки», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава правительства добавил, что по всей стране сегодня остро стоит вопрос нехватки койки-мест в медицинских учреждениях.

«В этой связи во всех областях сейчас началась реконструкция простаивавших старых зданий и больниц и строительство новых в Бишкеке, Оше и Нарыне. В новых больницах предусмотрены отделение интенсивной терапии и реанимационный блок. К завершению строительства и перепрофилированию больниц во всех регионах должны закупить необходимое медицинское оборудование и укомплектовать медицинский персонал», — сказал премьер-министр.