До первого звонка остался месяц. Что должны сделать чиновники

Первая четверть нового учебного года в школах пройдет в онлайн-режиме. Такое решение Министерство образования и науки приняло, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и рекомендации Минздрава.

На подготовку у чиновников осталось меньше месяца.

Учтены ли основные замечания и рекомендации, полученные в ходе первого опыта дистанционного обучения? Какие выводы сделаны? Решены ли главные проблемы? Сколько детей может оказаться за бортом школьного образования? Однозначных ответов на эти вопросы в профильном ведомстве не дают.

А тем временем общественные фонды «Школа данных» и «Городские инициативы» совместно с исследователями провели опрос и изучили, как проходило онлайн-обучение весной 2020 года. В анкетировании приняли участие 338 учителей и 1 тысяча 324 ученика со всего Кыргызстана.

Какими оказались результаты исследования

Самая распространенная проблема, с которой столкнулись и педагоги и дети, — слабый интернет или полное его отсутствие, а также нехватка мобильных устройств для выхода в Сеть.

Почти 70 процентов учителей в школах были неподготовленными. Они не получили консультаций и не участвовали в тренингах от Минобразования по переходу на дистанционное обучение.

Согласно отчету, главным инструментом связи стал мессенджер WhatsApp. В тройку лидеров среди коммуникационных платформ для проведения уроков также вошли Zoom и Youtube.

Ученики отмечали, что труднее всего было воспринимать онлайн точные науки: чуть больше половины учеников отметили математику и 20 процентов — геометрию.

У каждого третьего школьника с 1-го по 4-й классы, у каждого второго школьника с 5-го по 8-й классы и у большей половины школьников с 9-го по 11-й классы были сложности с пониманием математики.

Ученики 7-11-х классов ответили, что имеют трудности с геометрией, химией и физикой. Ученики всех классов без исключения столкнулись с проблемами изучения языков (английского, русского, кыргызского).

От родителей ждут участия

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Авторы исследования отметили взаимосвязь между психоэмоциональным состоянием и уровнем успеваемости детей. Большинство опрошенных учителей ответили, что ученики с началом пандемии начали испытывать чувство грусти, тревоги и безразличия. Хотя некоторые респонденты изменений в эмоциональном состоянии школьников не заметили.

«Большинство учителей подчеркнули пассивность со стороны родителей в поддержке детей — как с мотивацией для учебы, так и созданием условий для ребенка. Школьники часто пропускали онлайн-занятия. Причины тому: технические неполадки с интернетом или его полное отсутствие, домашние заботы, которые легли на плечи детей в период карантина, а также непонимание предмета и скучные уроки.Всем было сложно адаптироваться в короткий срок, что и сказалось на негативном восприятии онлайн-обучения», — говорится в отчете «Хочу назад в школу».

Опрос выявил, что в основном учителя и ученики не одобряют дистанционное образование и хотели бы вернуться к традиционной форме обучения.

Пока такой вариант чиновники рассматривают только для первоклассников.

Все хотят в школу

«Это неправильно. Мы одна большая семья, и подход должен быть единым для всех — для начальной, средней и старшей школ. Какой смысл детям учиться два дня в неделю? За пять дней дома с учетом выходных они уже все забудут, — считает учитель физики Елена Петрова (имя по ее просьбе изменено). — В городских школах, где есть компьютер у ребенка и учителя или смартфон, поддерживающий Zoom, еще можно сделать онлайн-уроки. А в селах технические возможности ограничены. В некоторых населенных пунктах вообще связи нет, учителя мучаются, не могут даже позвонить».

У многих не хватает средств на интернет-связь. У родителей стоял выбор: купить хлеб либо пополнить баланс телефона для учебы ребенка. Учитель физики

«Родители не справляются с обучением. Дети получают минимум знаний, и сами говорят о готовности прийти в школу. Учителя тоже готовы выйти на работу. Зрение в ходе онлайн-учебы очень портится... Главное, чтобы местные власти приобрели термометры, обеспечивали антисептиками (и не за счет родителей или учителей, а именно айыл окмоту)», — сказала Елена Петрова 24.kg.

Как улучшить дистанционное обучение

Пока обучение на дистанционке кажется неизбежным. Поэтому авторы исследования «Хочу назад в школу» советуют чиновникам устранить главное препятствие для онлайн-образования и обеспечить всех бесперебойным интернетом.

Кроме того, рекомендуется обучать и повышать потенциал учителей в использовании коммуникационных платформ, методике дистанционного обучения и организации процесса дистанционного обучения.

Ученики проявили желание обучаться онлайн через Zoom, Google Room и другие более интерактивные платформы вместо телеуроков.

В своих ответах школьники попросили поменять подход к методике преподавания, поскольку онлайн-образование в IV четверти было основано на домашних заданиях. Поэтому учителям рекомендуют поменять формат домашних заданий с учетом их эффективности.

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Советуют исследователи и внедрение внештатного сотрудника (ассистента) из числа студентов или волонтеров для разгрузки педагогов, которые занимались бы проверкой домашних заданий, их разъяснением, заполнением электронного журнала.

Среди рекомендаций — сокращение неравного доступа к образовательным ресурсам школьников в разных регионах, а также создание личного электронного кабинета для учителей и учеников с единой базой данных по стране, куда учителя смогут загружать домашнее задание, ставить оценки, объявлять новости, а ученики — видеть свои оценки, домашнее задание, расписание и другое.

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