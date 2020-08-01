Президент Кыргызстана рассказал о плюсах цифровизации и дистанционного обучения

Президент Сооронбай Жээнбеков в очередном интервью «Биринчи радио» затронул тему дистанционного обучения. Напомним, что с 1 сентября в связи с эпидемиологической ситуацией ученики продолжат посещать уроки онлайн.

Глава государства отметил, что цифровизации в системе образования уделяется особое внимание. «Основная цель — снижение человеческого фактора, коррупционных элементов в сферах предоставления гражданам государственных услуг. Особенное внимание уделяется полной цифровизации систем образования, здравоохранения, налоговой, таможенной сфер и в области оказания социальных услуг. Сфер, которые охватывают широкий круг населения. Только таким путем мы сможем снизить уровень коррупции, негативно влияющей на развитие страны. Избавить людей от лишних хлопот и создать для них комфортные условия. Это не нами придумано, это мировая практика», — подчеркнул он.

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Сооронбай Жээнбеков признал, что Кыргызстан поздновато включился в этот процесс. «Но за последние два года мы сумели добиться значительных успехов, ощутимых для наших граждан. И впредь политика цифровизации будет находиться под моим личным контролем. Это одно из основных направлений моей президентской деятельности», — сказал он.

«Что же касается цифровизации системы образования, то следует признать, что пандемия коронавируса ускорила этот процесс. Были вынуждены, чтобы процесс обучения был полностью переведен на дистанционный формат. Разумеется, наши учителя выполнили свою работу и родители были вынуждены участвовать в данном процессе», — заметил глава КР.

Мы все привыкли к тому, что основная ответственность за обучение и воспитание детей ложится на учителей. Сооронбай Жээнбеков

Поэтому, как считает он, такое положение вещей, вероятно, может вызвать определенное недовольство некоторых родителей. «Ведь у них, кроме обучения ребенка, есть и другие заботы, домашние дела, работа, например. Недавно я получил информацию от министра образования о ходе подготовки к новому учебному году. Планируется начать первую четверть учебного года с дистанционного обучения, а затем принять решение, исходя из реальной ситуации. Тем не менее я и министру, и премьер-министру предложил тщательно рассмотреть возможность обучения наших первоклассников в школе», — заявил президент.

Думаю, что дистанционно обучать первоклашек будет трудно как для учителей, так и для родителей. Поэтому этот вопрос сейчас рассматривается соответствующими органами. Сооронбай Жээнбеков

Но в целом процесс цифровизации сферы образования будет продолжен.

«Вот в этом году поступление выпускников в вузы было осуществлено на дистанционной основе. По-моему, это было удобно и для родителей, и для детей. Не было такого, чтобы, как раньше, родители выпускников из отдаленных сел вместе с детьми приезжали за месяц. Выпускники избежали лишних расходов, получив возможность дистанционно подать документы в учебные заведения по выбранной профессии. Был исключен человеческий фактор. Это очень большое достижение для нашей республики. Кроме этого, мы усилим цифровизацию системы здравоохранения», — подчеркнул глава государства.

Он сказал, что с сегодняшнего дня начнется внедрение новой конкурсной системы, теперь на вакантную должность будет выдвинут только тот кандидат, который получит наибольшее количество баллов при тестировании. «Наша основная цель — исключить кумовство при назначении на должность. Кадры решают все — это было известно и до нас. Не секрет, что некоторые лучшие кадры не могли попасть на госслужбу. Так что наша главная задача заключается в следующем. Специалисты, изъявившие желание принять участие в процессе отбора кадров, должны быть уверены в успехе, рассчитывая на свои возможности, знания и опыт. Мы должны восстановить их веру в справедливый отбор кадров», — добавил Сооронбай Жээнбеков.

Он признал, что необходимо привлекать готовых профессиональных, опытных и хорошо образованных специалистов для работы в государственных и муниципальных органах.