Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до года. Что нужно делать

Ежедневно сотни кыргызстанцев пополняют список выздоровевших от коронавируса. Однако расслабляться рано. Многие продолжают фиксировать у себя наличие различных симптомов и жаловаться на недомогание.

Как долго продлится реабилитация выздоровевших и чем могут помочь родные и близкие, 24.kg рассказал специалист Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Арнол Самиев.

— От чего зависит длительность реабилитации?

— Накапливаемая литература и медицинские эксперты говорят, что это зависит от течения заболевания, степени поражения органов и систем и проведенных медицинских вмешательств. Если больной перенес болезнь легко (например, невыраженный кашель и лихорадка в течение нескольких дней), то объем восстановительных действий, скорее всего, будет минимальным.

Если COVID-19 протекал тяжело, например, больного пришлось вести на аппарате искусственной вентиляции легких, то на реабилитацию может потребоваться несколько месяцев, даже год.

У большей части переболевших восстановление сводится к физической активности, диете, избеганию переохлаждения.

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Однако встречаются случаи, когда остаются проблемы с функцией легких. В результате нарушения процессов газообмена в легких развиваются общая нехватка кислорода, слабость и даже нарушение когнитивных функций. Например, памяти, воспроизведения речи.

В тяжелых случаях человек может испытывать трудности при выполнении каких-либо базовых жизненных отправлений (сходить в туалет, душ). Многое зависит от того, насколько были повреждены ткани легких, а также от состояния других органов и систем.

Если человек был еще подключен и к ИВЛ, то наслаивается несколько других факторов. Медикам при поддержании больного на ИВЛ часто приходится давать седативные препараты для расслабления мышц. Как и любые другие лекарства, они имеют побочные эффекты. Например, может быть выраженное снижение тонуса дыхательных мышц вследствие того, что они во время ИВЛ долго пребывают практически в состоянии паралича.

Продолжительность реабилитации также зависит от того, насколько человек имеет доступ к ней.

В тяжелых случаях нужно, чтобы кто-то был рядом, помогал с выполнением простых бытовых задач, избегать стрессы, создавал атмосферу для того, чтобы переболевший постепенно восстанавливал функции органов и систем органов, вплоть до чтения вслух.

— Что нужно делать для скорейшего восстановления?

— Если у человека наблюдаются когнитивные нарушения или острая реакция на стресс и он не справляется сам, то необходима психологическая помощь.

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Для восстановления дыхания есть специальные упражнения, которые переболевшие могут выполнять самостоятельно.

Для общей реабилитации нужны физические упражнения для растяжки, укрепления тонуса и силы мышц. Здесь самый главный принцип — дозированность, постепенное увеличение и усложнение нагрузок. Ведь человек, который не может что-то вспомнить или сходить в туалет, в некоторой степени потерял трудоспособность.

— Часть переболевших жалуется на снижение дыхательной функции. Как улучшить легочное дыхание?

— Об этом должен рассказать лечащий доктор, который может также обратиться к физиотерапевту, специалисту по лечебной физкультуре, реабилитологу, спортивному врачу. Нужно соблюдать дозированность, режим отдыха после упражнений.

ВОЗ также выпустила рекомендации для переболевших COVID-19 по самостоятельному восстановлению дыхания, физического состояния, когнитивных функций.

— Некоторые выздоровевшие также говорят об ухудшении памяти. Какие меры профилактики можно предусмотреть?

— Нужно уменьшить количество стресса, чтобы проблема не нарастала дальше, как снежный ком, обратиться к семейному врачу, который может проконсультировать с психологом или психиатром.

Важна помощь близких, соседей, коллег. Восстановление должно происходить постепенно, не спеша.

— В соцсетях переболевших пугают предстоящими инсультами и инфарктами. Нужно ли пройти какие-то дополнительные обследования?

— Переболевшему человеку действительно следует пройти некоторые обследования, особенно если у него были значимые сопутствующие заболевания до COVID-19. Астма, к примеру, или нарушения со стороны сердца. Естественно, коронавирусная инфекция не улучшит состояние пациента, а только ухудшит. Насколько, будет понятно только после дополнительного обследования.

Однако думать, что новый вирус может вызвать непосредственно инфаркт, нет причин.

Прямой связи нет, но оказывают влияние вторичные факторы. Например, насколько глубок был пережитый стресс и под контролем ли он сейчас.

— В последнее время пациентов часто обвиняют в неправильном самолечении. Можно ли как-то минимизировать последствия?

— Действительно, многие люди начали заниматься самолечением. Одним из последствий могут быть побочные эффекты лекарств, и многие из них достаточно хорошо известны.

У некоторых из-за антибиотиков может нарушиться микрофлора в кишечнике, поэтому нужно ее восстанавливать с помощью кисломолочных продуктов, пробиотиков.

— Есть ли какие-то особые требования к питанию?

— Поддерживать водный баланс, как можно больше жидкости и меньше соли. Важно разнообразие пищи, делать больше уклон на овощи, клетчатку. То есть соблюдать те же базовые правила, которые были и до пандемии.