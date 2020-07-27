Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до года. Что нужно делать

Ежедневно сотни кыргызстанцев пополняют список выздоровевших от коронавируса. Однако расслабляться рано. Многие продолжают фиксировать у себя наличие различных симптомов и жаловаться на недомогание.
Как долго продлится реабилитация выздоровевших и чем могут помочь родные и близкие, 24.kg рассказал специалист Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Арнол Самиев.
— От чего зависит длительность реабилитации?
— Накапливаемая литература и медицинские эксперты говорят, что это зависит от течения заболевания, степени поражения органов и систем и проведенных медицинских вмешательств. Если больной перенес болезнь легко (например, невыраженный кашель и лихорадка в течение нескольких дней), то объем восстановительных действий, скорее всего, будет минимальным.
У большей части переболевших восстановление сводится к физической активности, диете, избеганию переохлаждения.
Однако встречаются случаи, когда остаются проблемы с функцией легких. В результате нарушения процессов газообмена в легких развиваются общая нехватка кислорода, слабость и даже нарушение когнитивных функций. Например, памяти, воспроизведения речи.
В тяжелых случаях человек может испытывать трудности при выполнении каких-либо базовых жизненных отправлений (сходить в туалет, душ). Многое зависит от того, насколько были повреждены ткани легких, а также от состояния других органов и систем.
Если человек был еще подключен и к ИВЛ, то наслаивается несколько других факторов. Медикам при поддержании больного на ИВЛ часто приходится давать седативные препараты для расслабления мышц. Как и любые другие лекарства, они имеют побочные эффекты. Например, может быть выраженное снижение тонуса дыхательных мышц вследствие того, что они во время ИВЛ долго пребывают практически в состоянии паралича.
В тяжелых случаях нужно, чтобы кто-то был рядом, помогал с выполнением простых бытовых задач, избегать стрессы, создавал атмосферу для того, чтобы переболевший постепенно восстанавливал функции органов и систем органов, вплоть до чтения вслух.
— Что нужно делать для скорейшего восстановления?
— Если у человека наблюдаются когнитивные нарушения или острая реакция на стресс и он не справляется сам, то необходима психологическая помощь.
Для восстановления дыхания есть специальные упражнения, которые переболевшие могут выполнять самостоятельно.
Для общей реабилитации нужны физические упражнения для растяжки, укрепления тонуса и силы мышц. Здесь самый главный принцип — дозированность, постепенное увеличение и усложнение нагрузок. Ведь человек, который не может что-то вспомнить или сходить в туалет, в некоторой степени потерял трудоспособность.
— Часть переболевших жалуется на снижение дыхательной функции. Как улучшить легочное дыхание?
— Об этом должен рассказать лечащий доктор, который может также обратиться к физиотерапевту, специалисту по лечебной физкультуре, реабилитологу, спортивному врачу. Нужно соблюдать дозированность, режим отдыха после упражнений.
ВОЗ также выпустила рекомендации для переболевших COVID-19 по самостоятельному восстановлению дыхания, физического состояния, когнитивных функций.
— Некоторые выздоровевшие также говорят об ухудшении памяти. Какие меры профилактики можно предусмотреть?
— Нужно уменьшить количество стресса, чтобы проблема не нарастала дальше, как снежный ком, обратиться к семейному врачу, который может проконсультировать с психологом или психиатром.
— В соцсетях переболевших пугают предстоящими инсультами и инфарктами. Нужно ли пройти какие-то дополнительные обследования?
— Переболевшему человеку действительно следует пройти некоторые обследования, особенно если у него были значимые сопутствующие заболевания до COVID-19. Астма, к примеру, или нарушения со стороны сердца. Естественно, коронавирусная инфекция не улучшит состояние пациента, а только ухудшит. Насколько, будет понятно только после дополнительного обследования.
Прямой связи нет, но оказывают влияние вторичные факторы. Например, насколько глубок был пережитый стресс и под контролем ли он сейчас.
— В последнее время пациентов часто обвиняют в неправильном самолечении. Можно ли как-то минимизировать последствия?
— Действительно, многие люди начали заниматься самолечением. Одним из последствий могут быть побочные эффекты лекарств, и многие из них достаточно хорошо известны.
У некоторых из-за антибиотиков может нарушиться микрофлора в кишечнике, поэтому нужно ее восстанавливать с помощью кисломолочных продуктов, пробиотиков.
— Есть ли какие-то особые требования к питанию?
— Поддерживать водный баланс, как можно больше жидкости и меньше соли. Важно разнообразие пищи, делать больше уклон на овощи, клетчатку. То есть соблюдать те же базовые правила, которые были и до пандемии.