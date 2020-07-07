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Общество
Сюжеты: Новый коронавирус, Полезные советы

Пневмония: что можно и что категорически нельзя делать. Советы специалиста

В Кыргызстане растет заболеваемость внебольничной пневмонией. Люди в панике обращаются к медицинским работникам при малейшем подозрении на недуг или небольшом повышении температуры. В результате страдают те, кто действительно остро нуждается в помощи.

О том, как лечиться дома, на что обращать внимание и когда звонить в 103, 24.kg рассказал заведующий отделом профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Сагынбек Уезбаев.

— Какие основные симптомы у пневмонии? До каких пор пациенту можно сохранять спокойствие и оставаться дома?

— При коронавирусной инфекции пневмонии предшествуют определенные симптомы — сначала небольшое повышение температуры тела — до 38 градусов, першение и боль в горле, сухой эпизодический кашель, потом следует утрата обоняния, вкуса, присоединяются головные боли, боли в мышцах, ломота в костях, общая слабость и разбитость.

При усугублении процесса может наблюдаться температурный скачок (резкое повышение или, наоборот, снижение), нарастание симптомов интоксикации (слабость, утомляемость, тошнота, рвота, учащение сердцебиения). Также потливость, одышка. Чувство нехватки воздуха вначале появляется при небольшой физической нагрузке, а в дальнейшем — в покое.

В норме должно быть от 16 до 20 дыхательных движений в минуту. За этим нужно следить, до 30 — быть настороже. Бить тревогу, если частота увеличится и будет свыше 30 в минуту.

В таком случае надо звонить в 103, 118 и постараться госпитализироваться. Еще один из симптомов начинающейся пневмонии — боль в грудной клетке. Сначала она появляется за грудиной, в дальнейшем присоединяются боли под лопатками, под ребрами, в спинной части. Возможна боль на вдохе. Также важно следить за степенью насыщения крови кислородом. Если она меньше 93 процентов, это тоже показание к госпитализации. К сожалению, не у всех дома есть пульсоксиметр.

Кашель может быть сухой, со скудной мокротой, разной интенсивности и продолжительности. У всех индивидуально.

— У диагностических центров очереди. Всем ли необходимо делать компьютерную томографию легких?

— Результаты КТ не являются показателем. Бывает, что на томографии легкие, как матовое стекло, но человек чувствует себя достаточно хорошо. Это особенности организма. Главное — смотреть на свои ощущения, консультироваться с лечащим врачом.

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 Заболевание легкой и средней тяжести лучше лечить дома по назначению своего лечащего врача или участкового. Необходимости в специализированной помощи нет. Уход дома все равно лучше, чем в больнице. Главное — наблюдать за состоянием и не пропустить порог, когда нужно госпитализироваться.

Первый признак, повторю, — наличие тяжелой одышки и учащение дыхания. Если человек переносит относительно хорошо, нет смысла паниковать.

Кстати, наличие хронических неинфекционных заболеваний (легких, сердечно-сосудистых, онкология, сахарный диабет) — один из показателей к госпитализации. Это пациенты группы риска, родные должны на это обращать внимание и врачи учитывать.

— В соцсетях одни больные делятся назначениями врачей, а другие — начинают самостоятельно по ним лечиться...

— Антибиотики при лечении пневмонии следует принимать только по назначению врача. Если вы лечитесь дома, ни в коем случае не использовать так называемые химсмеси. Нужно избегать чрезмерного введения растворов внутривенно, некоторые этим увлекаются.

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При повышении температуры больше 38,5 градуса — принимать парацетамол и любые другие жаропонижающие, антигриппин. Особенностью коронавирусной инфекции является сгущение крови, поэтому для ее разжижения советуют аспирин (четверть таблетки 3-4 раза в день, не более).

Почему-то разрекламировали дексаметазон. Это гормональный препарат, который применяется, когда уже нет эффекта от других лекарств. Плюс он резко понижает иммунную систему. Это все усугубляет ситуацию. Принимать только в крайнем случае и только по назначению врачей в больницах.

— Чем опасно самолечение граждан?

— Бесконтрольный прием лекарств может усугубить состояние, запустить другие процессы, развить устойчивость бактерий к антибиотикам, в результате чего дальнейшее лечение может быть напрасным, не достичь ожидаемого эффекта. Кроме того, можно усугубить хронические заболевания, которые имелись ранее.

Излишнее неправильное самолечение может привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу. Что мы в принципе сейчас и наблюдаем.

 Если человек не может госпитализироваться (из-за нехватки мест в больницах), то следует проконсультироваться по телефонам 103, 118 либо посетить дневной стационар, где назначат лечение.

— У многих при возникновении симптомов появляется тревожное состояние. Как взять себя в руки?

— В первую очередь — не паниковать! Необоснованный страх наносит больше вреда, чем все остальное. При страхе выделяется гормон кортизол, который приводит к задержке углеводного обмена в организме, в итоге снижается иммунитет.

Страх сам усугубляет течение болезни, снижает реактивность организма, его сопротивляемость. В первую очередь должен быть позитивный настрой: ничего страшного не произошло, я излечусь. 

Не переставать кушать. При коронавирусной инфекции напрочь пропадает аппетит, но, несмотря ни на что, нужно усиленно питаться, должна быть белково-витаминная диета. Можно убрать макароны, мучные изделия, злаковые, но насыщенные супы на мясном бульоне, молочные белки, творог, сыры, фрукты и овощи — обязательно должны быть в рационе. С потливостью идет потеря микроэлементов, которые надо восполнять. Пейте компоты, чай, воду. Сердечникам рекомендуется до двух литров жидкости в день, остальным — до трех. Также можно принимать обычные, недорогие витамины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158454/
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