За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 247 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 1 тысяча 247 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 497 человек, в Чуйской области — 164, Ошской — 116, Таласской — 34, Нарынской — 45, Иссык-Кульской — 153, Джалал-Абадской — 93 , Баткенской — 22, в Оше —123.

За весь период по стране выздоровели 18 тысяч 38 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.